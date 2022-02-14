Танцовщица и хореограф Илона Гвоздева, которая победила на "Танцях з зірками", решила показать себя в естественном образе без косметики.

Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева после участия в танцевально шоу начала заниматься другими проектами и немного отдалилась от светской жизни. Тем не менее, хореограф активно ведет социальные сети и рассказывает о себе.

Так, в этот раз Илона решила показать себя настоящую и то, как она веселится с утра, нежась под солнечными лучами. Без косметики и фильтров танцовщица показала лицо вблизи, кайфуя от погоды за окном.

После этого она уже показала, как готовится к насыщенному дню и старается привести себя в порядок. К слову, сейчас Гвоздева ведет Инстаграм намного активнее, часто рассказывает о себе, детях и муже, а также делится планами на будущее.

«Сегодня день тяжелый. Готовлюсь» - пишет под кадрами Гвоздева.

Ранее Илона решила показать, как пошла в салон красоты, чтобы сделать себе новую прическу.

"После первой короткой стрижки больше не вижу себя с длинными волосами", - написала Илона.

На следующем сторис звезда прикрыла одежду, чтобы не испачкать краской.

"Кайфую от обновленной себя", - написала Илона, а после этого показала, как покрасила волосы. А на следующем сторис Илона продемонстрировала, как ей не хватает няни. На кадрах Гвоздева закатила глаза, а на фоне ребенок сидел с папой.

Напомним, Гвоздева из "Танців з зірками" показала прогулку с мужем и маленьким сыном

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