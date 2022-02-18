Как пишет Politeka.net, 33-летняя хореограф и танцовщица Илона Гвоздева стала настоящей звездой "Танців з зірками", победив на проекте. Звезда замужем и родила двоих детей - Валерию и Доминика, который появился в конце 2020 года. А на новых сторис в Инстаграм Илона решила честно показать, как действительно выглядит пресс.
На фото Илона была в топе и штанах, демонстрируя живот.
"Ну собственно говоря, так выглядит мой живот сейчас. Мне 33, у меня двое детей", - написала Илона.
На следующем сторис Илона показала, какое удивление было фанатки.
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"Здравствуйте! Это действительно ваше тело? Вы всегда подтянутая спортсменка-стройняка. У меня ситуация намного хуже, я набрала 8, потеряла 15,5. Как результат, шкура висит. Что посоветуете для восстановления. Буду признательная за ответ", - написала фанатка.
"Да, это мое тело и мое фото", - написала Илона.
На третьем сторис звезда рассказала, что делает, чтобы вернуть форму:
"Девочки, чтобы вернуться в форму после родов, я:
1. Тренируюсь в спортзале три раза в неделю.
2. Хожу на ручной массаж три раза в неделю.
3. Делаю аппаратный массаж система icoon лазер три раза в неделю.
4. Хожу на плавание 2 раза в неделею + сауна и скрабированиие тела.
5. Танцую для себя и не только каждый день", - написала Илона.
"Хочу еще добавить 1 раз в неделю RF-лифтинг живота", - добавила звезда о своих планах.
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