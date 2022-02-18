Танцор и хореограф Илона Гвоздева, звезда "Танців з зірками", которая родила двоих детей, показала честно, как выглядит ее фигура.

Как пишет Politeka.net, 33-летняя хореограф и танцовщица Илона Гвоздева стала настоящей звездой "Танців з зірками", победив на проекте. Звезда замужем и родила двоих детей - Валерию и Доминика, который появился в конце 2020 года. А на новых сторис в Инстаграм Илона решила честно показать, как действительно выглядит пресс.

На фото Илона была в топе и штанах, демонстрируя живот.

"Ну собственно говоря, так выглядит мой живот сейчас. Мне 33, у меня двое детей", - написала Илона.

На следующем сторис Илона показала, какое удивление было фанатки.

"Здравствуйте! Это действительно ваше тело? Вы всегда подтянутая спортсменка-стройняка. У меня ситуация намного хуже, я набрала 8, потеряла 15,5. Как результат, шкура висит. Что посоветуете для восстановления. Буду признательная за ответ", - написала фанатка.

"Да, это мое тело и мое фото", - написала Илона.

На третьем сторис звезда рассказала, что делает, чтобы вернуть форму:

"Девочки, чтобы вернуться в форму после родов, я:

1. Тренируюсь в спортзале три раза в неделю.

2. Хожу на ручной массаж три раза в неделю.

3. Делаю аппаратный массаж система icoon лазер три раза в неделю.

4. Хожу на плавание 2 раза в неделею + сауна и скрабированиие тела.

5. Танцую для себя и не только каждый день", - написала Илона.

"Хочу еще добавить 1 раз в неделю RF-лифтинг живота", - добавила звезда о своих планах.

Напомним, Гвоздева из «Танців з зірками» показала, на что идет ради красивой фигуры

А еще Politeka сообщала, что Илона Гвоздева из "Танців з зірками" показала, как на самом деле выглядит по утрам

Также Politeka писала, что на машину Гвоздевой из "Танців з зірками" напали, звезда молит украинцев о помощи



