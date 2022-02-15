Известная танцовщица и победительница одного из сезонов "Танців з зірками" Илона Гвоздева честно рассказала об атаке на свой автомобиль.

Как передает Politeka.net, Илона Гвоздева прославилась как талантливая танцовщица, которая стала звездой проекта "Танці з зірками". На своей странице в Инстаграм хореограф решила рассказать правду относительно видео, где ей разбили лобовое стекло на машине.

"Могу вам точно сказать, что все живы, здоровы. Действительно этот парень разбил мне лобовое стекло моей машины. Но это уже было на СТО. Я попала к нему на СТО по страховому случаю, и как оказалось позже, что моя авария привела меня к клевым ребятам, которые воскресили мою птичку", — рассказала Илона Гвоздева.

"Самое интересное, что все, кто увидел моё видео, написал столько гадостей и грязи, что аж температура поднялась. Всю правду вы скоро сможете увидеть у меня на страничке", — поделилась танцовщица.

Напомним, что недавно Гвоздева опубликовала видео, где мужчина разбивает лобовое стекло её автомобиля.

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