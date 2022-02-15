Украинская танцовщица и хореограф Илона Гвоздева, которая победила на "Танцях з зірками" и была постановщиком на грузинской версии шоу, рассказала об уходе за телом.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Илона Гвоздева опубликовала видео из салона красоты. Танцовщица лежала на кушетке в белом костюме, пока ее массировали при помощи лазера. Звезда призналась, что одного спорта ей уже недостаточно.

«После 30-ти уже просто танцев и физнагрузки недостаточно для общего и полного тонуса кожи тела», - отметила Гвоздева, добавив, что следить за собой нелегко и нужно прикладывать максимум усилий.

По словам танцовщицы, чтобы кожа выглядела молодо и красиво, необходимо делать косметические процедуры.

«Я тоже не идеальна. Есть куча моментов, над которыми нужно работать уже внешне (например, с животом и кожей на животе) особенно после родов», - добавила звезда, у которой есть двое детей.

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