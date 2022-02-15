Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Илона Гвоздева опубликовала видео из салона красоты. Танцовщица лежала на кушетке в белом костюме, пока ее массировали при помощи лазера. Звезда призналась, что одного спорта ей уже недостаточно.
«После 30-ти уже просто танцев и физнагрузки недостаточно для общего и полного тонуса кожи тела», - отметила Гвоздева, добавив, что следить за собой нелегко и нужно прикладывать максимум усилий.
По словам танцовщицы, чтобы кожа выглядела молодо и красиво, необходимо делать косметические процедуры.
«Я тоже не идеальна. Есть куча моментов, над которыми нужно работать уже внешне (например, с животом и кожей на животе) особенно после родов», - добавила звезда, у которой есть двое детей.
Болезнь настигла Таисию Повалий с сыном: "Мы с Денисом, к огромному сожалению..."
Дочь обнаружила тело матери, которую искали в Киеве с 2016-го года: "В ящике, залитом бетоном..."
Остановилось сердце великого режиссера, на его фильмах выросли поколения: "Спасибо..."
"Она стала терять сознание": сын рассказал о последних днях жизни звезды советских фильмов
Поступок 19-летнего победителя "Голосу країни" Сасанчина и его жены взбесил украинцев: "Переходит всякие пределы..."
Напомним, что Илона Гвоздева показала результаты после салона красоты: "Кайфую от обновленной себя".
Также Politeka сообщала, что Илона Гвоздева после волны гнева рассказала об атаке на свое авто: "Аж температура поднялась".
А еще Politeka писала, что Илона Гвоздева продемонстрировала, как выглядит по утрам: "День тяжелый".