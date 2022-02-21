У мережі спливло незвичайне фото молдавського виконавця Дана Балана, на якому його можна побачити в звичайному житті під час відпочинку.

Як повідомляє Politeka.net, відомий молдавський виконавець Дан Балан, якому довгий час приписували роман з українською співачкою Тіною Кароль, зібрав величезну аудиторію фанатів не тільки у себе на батьківщині, а й серед українців. У соцмережі Instagram є безліч фан-сторінок, присвячених артисту, і нещодавно на одній з них опублікували чарівне фото Дана.

На фотографії виконавця показали у звичайному житті - під час відпочинку в одеському ресторані. Правда, знімок архівний-в коментарях користувачі відзначили, що цей кадр був зроблений в 2017 році. На фотографії Балан у літньому образі зображений за столиком в затишному ресторані, а перед ним стоять пляшки і келихи. Судячи з усього, відпочинку він там не один, а в приємній компанії.

У підписі до публікації написали: "Фото без смислового навантаження, просто помилуватися на Дана". Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати фотографію кумира: "Awww️️️!!🙆‍♀️💕", "Одеса...😍", "Дааа😍 в серпні 17г 😂", "🔥🔥🔥", "❤️", "😍😍😍😍", "Як я цього давно чекала, просто бачити".

Нагадаємо, Балан розповів про особливі стосунки з відомою блондинкою, відео: "Вперше це все чарівно".

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