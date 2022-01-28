На одной из фан-страничек 42-летнего Балана в Инстаграм опубликовали архивный снимок, на котором артист предстал в стильном образе, передает Politeka.net.
Певец позировал в черной рубашке, закатив рукава и расстегнув верхние пуговки, а также темных джинсах. Завершали ансамбль солнцезащитные очки. Одну руку Дан небрежно засунул в карман - вылитый герой фильмов о Джеймсе Бонде.
"Mr. Balan❤️🔥", - говорится в подписи.
Фанатки пришли в восторг, закидав артиста комплиментами в комментаиях:
"Супер Певец!"; "❤️класснющий музыкант! Любимый миллионами!"; "Сияющая звезда моя😍"; "Дан, вы супер красавец❤️"; "Дану красиво в этих очках🔥"; "Великолепный образ, красивый, харизматичный мужчина 🔥"; "Смотри, какая красота, невозможно наглядеться😍"; "Ухххххх🔥".
Заросший Галкин показал детали интерьера замка, в котором живет с Пугачевой: "Мальдивам и не снилось"
Врачи борются за жизнь 22-летней девушки, которую расстрелял нацгвардеец Рябчук: что известно
Евгений Кошевой на редком фото показал старшего брата, который уехал из Украины: "Там такие люди ценны"
Появились кадры задержания 20-летнего Рябчука, расстрелявшего сослуживцев в Днепре: "Очень опасный"
Полякова удивила поступком в адрес Тины Кароль после их серьезного конфликта: "Будь счастлива"
Отметим, Балан хранит свою личную жизнь за семью печатями, нет официальных подтверждений, что певец женат или встречается с кем-либо. Тем не менее, несколько последних лет ему приписывали роман с Тиной Кароль, с которой они вместе судействовали на "Голосі країни".
Еще ранее ходили слухи о романе Балана с Верой Брежневой. В 2012 году музыкант в одном из интервью признавался, что не будь Брежнева замужем, между ним мог бы вспыхнуть роман, а так - связь с "чужими" женщинами для певца табу.
Напомним, Дан Балан растрогал объятиями с самым родным человеком: "Очень приятная женщина"
Как сообщала Politeka, внешний вид Дана Балана в розовом озадачил поклонников
Также Politeka писала, что победительница "Голосу країни" расставила точки относительно "романа" с Даном Баланом