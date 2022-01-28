Молдавский певец, композитор и продюсер Дан Балан, который сейчас строит карьеру в Украине, вызвал восторг у поклонниц удачным фото.

На одной из фан-страничек 42-летнего Балана в Инстаграм опубликовали архивный снимок, на котором артист предстал в стильном образе, передает Politeka.net.

Певец позировал в черной рубашке, закатив рукава и расстегнув верхние пуговки, а также темных джинсах. Завершали ансамбль солнцезащитные очки. Одну руку Дан небрежно засунул в карман - вылитый герой фильмов о Джеймсе Бонде.

"Mr. Balan❤️‍🔥", - говорится в подписи.

Фанатки пришли в восторг, закидав артиста комплиментами в комментаиях:

"Супер Певец!"; "❤️класснющий музыкант! Любимый миллионами!"; "Сияющая звезда моя😍"; "Дан, вы супер красавец❤️"; "Дану красиво в этих очках🔥"; "Великолепный образ, красивый, харизматичный мужчина 🔥"; "Смотри, какая красота, невозможно наглядеться😍"; "Ухххххх🔥".

Отметим, Балан хранит свою личную жизнь за семью печатями, нет официальных подтверждений, что певец женат или встречается с кем-либо. Тем не менее, несколько последних лет ему приписывали роман с Тиной Кароль, с которой они вместе судействовали на "Голосі країни".

Еще ранее ходили слухи о романе Балана с Верой Брежневой. В 2012 году музыкант в одном из интервью признавался, что не будь Брежнева замужем, между ним мог бы вспыхнуть роман, а так - связь с "чужими" женщинами для певца табу.

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