Как сообщает Politeka.net, известный молдавский исполнитель Дан Балан, которому долгое время приписывали роман с украинской певицей Тиной Кароль, собрал огромную аудиторию фанатов не только у себя на родине, но и среди украинцев. В соцсети Instagram есть множество фан-страниц, посвященных артисту, и недавно на одной из них опубликовали очаровательное фото Дана.
На фотографии исполнителя показали в обычной жизни – во время отдыха в одесском ресторане. Правда, снимок архивный – в комментариях пользователи отметили, что этот кадр был сделан в 2017 году. На фотографии Балан в летнем образе запечатлен за столиком в уютном ресторане, а перед ним стоят бутылки и бокалы. Судя по всему, отдыха он там не один, а в приятной компании.
В подписи к публикации написали: "Фото без смысловой нагрузки, просто полюбоваться на Дана". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать фотографию кумира: "Awww☀️🌿!!🙆♀️💕", "Одесса...😍", "Дааа😍 в августе 17г 😂", "🔥🔥🔥", "❤️", "😍😍😍😍", "Как я этого давно ждала, просто видеть".
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