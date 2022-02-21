В сети всплыло необычное фото молдавского исполнителя Дана Балана, на котором его можно увидеть в обычной жизни во время отдыха.

Как сообщает Politeka.net, известный молдавский исполнитель Дан Балан, которому долгое время приписывали роман с украинской певицей Тиной Кароль, собрал огромную аудиторию фанатов не только у себя на родине, но и среди украинцев. В соцсети Instagram есть множество фан-страниц, посвященных артисту, и недавно на одной из них опубликовали очаровательное фото Дана.

На фотографии исполнителя показали в обычной жизни – во время отдыха в одесском ресторане. Правда, снимок архивный – в комментариях пользователи отметили, что этот кадр был сделан в 2017 году. На фотографии Балан в летнем образе запечатлен за столиком в уютном ресторане, а перед ним стоят бутылки и бокалы. Судя по всему, отдыха он там не один, а в приятной компании.

В подписи к публикации написали: "Фото без смысловой нагрузки, просто полюбоваться на Дана". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать фотографию кумира: "Awww☀️🌿!!🙆‍♀️💕", "Одесса...😍", "Дааа😍 в августе 17г 😂", "🔥🔥🔥", "❤️", "😍😍😍😍", "Как я этого давно ждала, просто видеть".

Напомним, Балан рассказал об особых отношениях с известной блондинкой, видео: "Впервые это все волшебно".

Как сообщала Politeka, Дана Балана в серьезном виде подловили за кулисами популярного украинского шоу: "Какой красивый...".

Также Politeka писала, что Дан Балан в образе Джеймса Бонда осчастливил фанаток, распахнув рубашку: "Невозможно наглядеться".