Популярний український співак Wellboy (Антон Вельбой), який став фіналістом Нацвідбору на "Євробачення-2022", поділився деякими деталями про особисте життя.

Wellboy після скандального Нацвідбору-2022, вирішив дати інтерв'ю, в якому також розповів про особисте життя. Так, за словами артиста, він отримує багато уваги від дівчат, пише Viva!. Однак зараз артист не готовий до серйозних стосунків, але про весілля вже думав.

Щоб трохи позбутися від уваги протилежної статі, Виконавець навіть носив на безіменному пальці колечко. Прикрасу хлопець купив собі сам, але, на жаль, його зламав Євген Кошовий під час зйомок "Вечірнього Кварталу".

Навмисно артист не знайомиться з дівчатами, він зазначає, що це відбувається само собою. В Instagram Wellboy отримує трохи повідомлень від дівчат, але при цьому подумує заглянути в запити.

Примітно, що Wellboy родом із села Грунь (Сумська область), однак переїхав до Києва, забравши маму з собою. За словами артиста, мамі подобається в столиці, але у неї залишилися сільські звички, такі як погодувати курей з ранку. Поки вона намагається звикнути до міського життя.

Через п'ять років співак мріє, щоб у нього був власний будинок, а у його близьких - все добре.

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