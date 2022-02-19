Популярный украинский певец Wellboy (Антон Вельбой), который стал финалистом Нацотбора на "Евровидение-2022", поделился некоторыми деталями о личной жизни.

Wellboy после скандального Нацотбора-2022, решил дать интервью, в котором также рассказал о личной жизни. Так, по словам артиста, он получает много внимания от девушек, пишет Viva!. Однако сейчас артист не готов к серьезным отношениям, но о свадьбе уже думал.

Чтобы немного избавиться от внимания противоположного пола, исполнитель даже носил на безымянном пальце колечко. Украшение парень купил себе сам, но, к сожалению, его сломал Евгений Кошевой во время съемок "Вечернего квартала".

Намеренно артист не знакомится с девушками, он отмечает, что это происходит само собой. В Инстаграм Wellboy получает немного сообщений от девушек, но при этом подумывает заглянуть в запросы.

Примечательно, что Wellboy родом из села Грунь (Сумская область), однако переехал в Киев, забрав маму с собой. По словам артиста, маме нравится в столице, но у нее остались сельские привычки, такие как покормить кур с утра. Пока она старается привыкнуть к городской жизни.

Через пять лет певец мечтает, чтобы у него был собственный дом, а у его близких - все хорошо.

Напомним, Wellboy в компании красоток в мини показал украинцам язык

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