Як пише Politeka.net, Сантаа Дімопулос є відомою українською співачкою та переможницею шоу "Танці з зірками". Зірка спочатку була у відносинах з шоуменом Андрієм Джеджулою, від якого народила сина Даніеля. Після цього артистка вийшла заміж за бізнесмена Володимира Самсоненка. Пара досить швидко розлучилася, а через деякий час Санта вийшла заміж за бізнесмена Ігоря Кучеренко. У 2019 році співачка народила дочку Софія. Не забуває артистка і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

Зірка на сторіс вирішила поговорити з фанатами, пропонуючи задавати питання.

"У вас дуже красиві розслаблені плечі і шия, як з ними працюєте?) ",- запитав фанат.

"Дякую. Скажіть про це моєму масажисту. Він каже, що шия напружена і тисне так її боляче на тригерні точки, що я вию", - поділилася артистка Санта Дімопулос.

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