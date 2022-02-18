Співачка Санта Дімопулос, переможниця "Танців з зірками", розповіла про свої страждання, поділившись в Instagram.

Як пише Politeka.net, Сантаа Дімопулос є відомою українською співачкою та переможницею шоу "Танці з зірками". Зірка спочатку була у відносинах з шоуменом Андрієм Джеджулою, від якого народила сина Даніеля. Після цього артистка вийшла заміж за бізнесмена Володимира Самсоненка. Пара досить швидко розлучилася, а через деякий час Санта вийшла заміж за бізнесмена Ігоря Кучеренко. У 2019 році співачка народила дочку Софія. Не забуває артистка і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

Зірка на сторіс вирішила поговорити з фанатами, пропонуючи задавати питання.

"У вас дуже красиві розслаблені плечі і шия, як з ними працюєте?) ",- запитав фанат.

"Дякую. Скажіть про це моєму масажисту. Він каже, що шия напружена і тисне так її боляче на тригерні точки, що я вию", - поділилася артистка Санта Дімопулос.

Нагадаємо, Дімопулос в сукні з розрізом похвалилася секретом успішних відносин

А ще Politeka повідомляла, що Дімопулос в дорогому вбранні нарвалася на критику, навіть Полякова не змовчала

Також Politeka писала, що Дімопулос в сукні з відкритою спиною покрасувалася на тлі Мальдівського пейзажу