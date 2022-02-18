Як передає Politeka.net, Артур Логай здобув популярність завдяки своєму акторському таланту. Також, він став переможцем останнього сезону шоу "Танці з зірками".

На своїй сторінці в Instagram актор опублікував нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, Логай активно спілкується зі своїми шанувальниками та відповідає на їхні запитання. Цього разу актор вирішив показати зворотну сторону свого життя. Часто Артур Логай показує, як йому вдається боротися з труднощами, однак, не все так гладко.

"Окей. Реальна картина на сьогодні: варто мені трохи виспатися, як на наступну ніч я не можу заснути та встромляю безцільно до глибокої ночі. У підсумку І прокинутися раніше 12 я не можу, якщо тільки мені не потрібно на зйомку. І мене це моторошно бісить", - поскаржився на проблеми Артур Логай.

Нагадаємо, нещодавно переможець "Танців з зірками" влаштував ніжну фотосесію зі своєю дружиною. На кадрі він показав момент пристрасного поцілунку з Євгенією Павленко.

Раніше повідомлялося, актор і переможець "Танців з зірками" Логай не стримав емоцій, дізнавшись свій діагноз.

Politeka розповідала, актора і переможця "Танців з зірками" Логая не взяли в новий сезон популярного серіалу.

Також, переможець "Танців з зірками" Логай видав спосіб, як справлятися з усіма справами.