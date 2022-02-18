Как передает Politeka.net, Артур Логай получил известность благодаря своему актерскому таланту. Также, он стал победителем последнего сезона шоу "Танці з зірками".

На своей странице в Инстаграм актер опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Как известно, Логай активно общается со своими поклонниками и отвечает на их вопросы. На этот раз актер решил показать обратную сторону своей жизни. Часто Артур Логай показывает, как ему удается бороться с трудностями, однако, не всё так гладко.

"Окей. Реальна картина на сегодня: Стоит мне немного выспаться, как на следующую ночь я не могу уснуть и втыкаю бесцельно до глубокой ночи. В итоге и проснуться раньше 12 я не могу, если только мне не нужно на съемку. И меня это жутко бесит", — пожаловался на проблемы Артур Логай.

Напомним, недавно победитель "Танців з зірками" устроил нежную фотосессию со своей женой. На кадре он показал момент страстного поцелуя с Евгенией Павленко.

Ранее сообщалось, актер и победитель "Танців з зірками" Логай не сдержал эмоций, узнав свой диагноз.

Politeka рассказывала, актера и победителя "Танців з зірками" Логая не взяли в новый сезон популярного сериала.

Также, победитель "Танців з зірками" Логай выдал способ, как справляться со всеми делами.