Как передает Politeka.net, Артур Логай получил известность благодаря своему актерскому таланту. Также, он стал победителем последнего сезона шоу "Танці з зірками".
На своей странице в Инстаграм актер опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Как известно, Логай активно общается со своими поклонниками и отвечает на их вопросы. На этот раз актер решил показать обратную сторону своей жизни. Часто Артур Логай показывает, как ему удается бороться с трудностями, однако, не всё так гладко.
"Окей. Реальна картина на сегодня: Стоит мне немного выспаться, как на следующую ночь я не могу уснуть и втыкаю бесцельно до глубокой ночи. В итоге и проснуться раньше 12 я не могу, если только мне не нужно на съемку. И меня это жутко бесит", — пожаловался на проблемы Артур Логай.
Напомним, недавно победитель "Танців з зірками" устроил нежную фотосессию со своей женой. На кадре он показал момент страстного поцелуя с Евгенией Павленко.
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Ранее сообщалось, актер и победитель "Танців з зірками" Логай не сдержал эмоций, узнав свой диагноз.
Politeka рассказывала, актера и победителя "Танців з зірками" Логая не взяли в новый сезон популярного сериала.
Также, победитель "Танців з зірками" Логай выдал способ, как справляться со всеми делами.