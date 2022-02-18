Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук є популярним українським телеведучим. Зірка "Маски" зараз відпочиває з дружиною Христиною на Мальдівах і вирішив показати, як розважається у відпустці, поділившись красномовним фото.

На фото Володимир прикривався тільки одним яблуком. Дружина зробила фото так, щоб було закрито найпікантніше місце.

"Повторимо торішній Мальдівський тренд. А ти який фрукт?", - написавши Володимир.

Фанати відразу почали обговорювати фотографію:

"Торішній тренд)", "цікаво з чим пов'язаний вибір такого маленького яблука", "Ось це так, як вас таке попало мені цікаво . Як до такого можна дійти або нудно було або сонце дуже гріло", " Шо ти червоний такий? Соромно чи що?", "А розмов то було:)", "Вова Остапчук, як не соромно", "у всіх бананчики)) а у Вовчика Епл))", "Прости, але зараз ти овоч - помідор", "напевно, сумно, коли таке маленьке яблучко може прикрити".

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