Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук является популярным украинским телеведущим. Звезда "Маски" сейчас отдыхает с женой Кристиной на Мальдивах и решил показать, как развлекается в отпуске, поделившись красноречивым фото.
На фото Владимир прикрывался только одним яблоком. Супруга сделала фото так, чтобы было закрыто самое пикантное место.
"Повторим прошлогодний мальдивский тренд. А ты какой фрукт?", - написал Владимир.
Фанаты сразу начали обсуждать фотографию:
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"Прошлогодний тренд)", "Интересно с чем связан выбор такого маленького яблока", "Вот это да, как вас такое угораздило мне интересно . Как к такому можно дойти либо скучно было или солнце очень грело", "Шо ты красный такой? Стыдно что-ли?", "А разговоров то было :)", "Вова Остапчук, как не стыдно", "У всех бананчики))а у Вовчика эпл))", "Прости, но сейчас ты овощ - помидор", "Наверное, печально, когда такое маленькое яблочко может прикрыть".
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