Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук является успешным украинским телеведущим. Звезда в прошлом году вел проекты "Маска" и "Співають всі". А сейчас артист отправился отдыхать на Мальдивы со своей супругой Кристиной Горняк. Звезда решил поделится в своем Инстаграм новым фото, впечатлив видом.
На фото Владимир стоял в бассейне, будучи в рубашке и очках. Артист серьезно смотрел, пока его фотографировали.
Фанаты, включая Славу Каминскую, бывшую солистку группы "НеАнгелы", поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Поехал называется на отдых с фэшн-блогерами. Был друг, нет друга", "Супер", "Влажные сны", "Класс".
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А в сторис Владимир показал, как проводил время вместе с Кристиной вечером на Мальдивах.
"Но пока у Кристины в сторис происходит что-то", - написал Владимир.
На кадрах пара сидела рядом, позируя для селфи.
Напомним, ведущий "Маски" Остапчук рванул вслед за женой, которая улетела из Украины
А еще Politeka сообщала, что Остапчук жестко потроллил ведущего Нацотбора на Евровидение Мирошниченко, Полякова вмешалась
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