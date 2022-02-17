Ведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук показала стильный образ в мокрой рубашке, позируя в бассейне.

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук является успешным украинским телеведущим. Звезда в прошлом году вел проекты "Маска" и "Співають всі". А сейчас артист отправился отдыхать на Мальдивы со своей супругой Кристиной Горняк. Звезда решил поделится в своем Инстаграм новым фото, впечатлив видом.

На фото Владимир стоял в бассейне, будучи в рубашке и очках. Артист серьезно смотрел, пока его фотографировали.

Фанаты, включая Славу Каминскую, бывшую солистку группы "НеАнгелы", поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Поехал называется на отдых с фэшн-блогерами. Был друг, нет друга", "Супер", "Влажные сны", "Класс".

А в сторис Владимир показал, как проводил время вместе с Кристиной вечером на Мальдивах.

"Но пока у Кристины в сторис происходит что-то", - написал Владимир.

На кадрах пара сидела рядом, позируя для селфи.

Напомним, ведущий "Маски" Остапчук рванул вслед за женой, которая улетела из Украины

А еще Politeka сообщала, что Остапчук жестко потроллил ведущего Нацотбора на Евровидение Мирошниченко, Полякова вмешалась

Также Politeka писала, что жена ведущего "Маски" Остапчука показала, как наслаждается отдыхом на Мальдивах без него



