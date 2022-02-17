Как передает Politeka.net, Кристина Горняк известна как блогерка в социальной сети Инстаграм. Также, она является женой популярного украинского ведущего Владимира Остапчука. Недавно он снял свой первый фильм, в котором засветилась его жена.

Так, на этот раз Горняк опубликовала новые фото. Как известно, Кристина Горняк сейчас отдыхает на Мальдивах без мужа. На кадрах она похвасталась отдыхом, купаясь в воде. Стоит отметить, что на фото Кристина Горняк предстала в мини-бикини, показав свою идеальную фигуру. Также, она дополнила свой образ солнцезащитными очками

"А что насчёт раздетого контента?



островитянка Крис ждёт ваши сердечки!", — заявила Кристина Горняк.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Вау", "Счастье и радость", "Может Крис тоже...", "Очень красивая вы", "Вау! Какие красивые полусферы)", "Волшебная", "Красивая в любом образе, стиль огонь", "Очень красивая", "Очень красивая и женственная", "Во всём своя красота", "Очень красивая) прям веет энергией)".

Ранее сообщалось, жена Остапчука показала, чем обернулся ее отдых на Мальдивах без мужа

Politeka рассказывала, жена ведущего "Маски" Остапчука показала, как наслаждается отдыхом на Мальдивах без него.

Также, жена ведущего "Маски" Остапчука без стеснения похвасталась видом в одном полотенце.