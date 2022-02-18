Відома українська актриса і "Холостячка" Ксенія Мішина похвалилася вміннями свого сина на гірськолижному курорті.

Як передає Politeka.net, Ксенія Мішина прославилася як талановита українська актриса. Також вона була головною героїнею першого сезону реаліті-шоу "Холостячка".

На своїй сторінці в Instagram актриса опублікувала нові фото. На кадрах Ксенія Мішина показала свого сина-Платона на гірськолижному курорті - Буковелі. "Холостячка" похвалилася тим, чому навчився її син за короткий час.

"Син, я пишаюся тобою завжди ! Поза всяких залежностей ... я люблю тебе, Платон



Давайте накидаємо ❤️ Платону буде дуже приємно:)", - попросила Ксенія Мішина.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією актриси: "Який молодець, дуже круто", "Платон великий молодець удачі йому !", "Через екран навіть страшно дивитися, не те що повторити", "Супер! Молодець. Мамина гордість і радість", "Суперський! Офігенний! Майбутній чемпіон", "Який молодчинка", "Та я б так не зважилася! Супер! Молодець Платон", "Який молодець! Такий сміливий дитина", "Мамине майбутнє, мамине серце".

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