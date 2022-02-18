Юморист и победитель первого сезона «Холостячки» Александр Эллерт решился на продажу авто "Ауди" и в своем стиле поделился планами на будущую покупку.

Александр Эллерт продолжил отношения с Ксенией Мишиной после завершения проекта "Холостячка-1", пишет Politeka.net. Пара пыталась создать крепкий союз, но, к сожалению, все же рассталась.

Расставание для обоих было болезненным. В одном из интервью Ксения Мишина призналась, что у нее до сих пор есть чувства к бывшему, и намекнула, что одной из причин разрыва стала ревность Александра Эллерта.

К слову, Александр Эллерт также подтвердил, что у него остались чувства к актрисе. А в своем новом Инстаграм-посте артист рассказал о планах продать машину после всех неудач в личной жизни.

"Ой, довольный еду… потому что решил продать свою AUDI…

хочу молоковоз и приезжать к вам во дворы с криками «мАлАААко»

или фуру хочу и бахчей в августе займусь

или Macan и буду в луже останавливаться и одну ногу в туфле выставлять

или Audi Q8 и жить в ней буду

или электричку и на Ирпень мотаться…

или советуйте вы🤔", - написал комик, добавив, что в его авто есть все, кроме подогрева сидений.

Пользователи Сети поддержали шутку в комментариях:

"Обмен на стихотворение )", "Берите автокран! Всегда деньги будут😂😂😂", "Бетономешалку можно ещё , всегда на стройке пригодится ))🤣".

Ранее Politeka писала, что Эллерт устроил фотосессию с "красоткой", о которой мечтает после разрыва с Мишиной

Напомним, что Эллерт рассказал об отношениях с Мишиной в реальной жизни

А еще Politeka сообщала, что Эллерт рассказал, как изменилась его жизнь после расставания с Мишиной