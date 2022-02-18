Александр Эллерт продолжил отношения с Ксенией Мишиной после завершения проекта "Холостячка-1", пишет Politeka.net. Пара пыталась создать крепкий союз, но, к сожалению, все же рассталась.
Расставание для обоих было болезненным. В одном из интервью Ксения Мишина призналась, что у нее до сих пор есть чувства к бывшему, и намекнула, что одной из причин разрыва стала ревность Александра Эллерта.
К слову, Александр Эллерт также подтвердил, что у него остались чувства к актрисе. А в своем новом Инстаграм-посте артист рассказал о планах продать машину после всех неудач в личной жизни.
"Ой, довольный еду… потому что решил продать свою AUDI…
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хочу молоковоз и приезжать к вам во дворы с криками «мАлАААко»
или фуру хочу и бахчей в августе займусь
или Macan и буду в луже останавливаться и одну ногу в туфле выставлять
или Audi Q8 и жить в ней буду
или электричку и на Ирпень мотаться…
или советуйте вы🤔", - написал комик, добавив, что в его авто есть все, кроме подогрева сидений.
Пользователи Сети поддержали шутку в комментариях:
"Обмен на стихотворение )", "Берите автокран! Всегда деньги будут😂😂😂", "Бетономешалку можно ещё , всегда на стройке пригодится ))🤣".
Ранее Politeka писала, что Эллерт устроил фотосессию с "красоткой", о которой мечтает после разрыва с Мишиной
Напомним, что Эллерт рассказал об отношениях с Мишиной в реальной жизни
А еще Politeka сообщала, что Эллерт рассказал, как изменилась его жизнь после расставания с Мишиной