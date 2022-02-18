Как передает Politeka.net, Александ Эллерт стал известным благодаря своему участию в реалити-шоу "Холостячка", где боролся за сердце Ксении Мишиной. Он одержал победу, однако через время Мишина разорвала их отношения.

На этот раз Эллерт пришел на интервью к известному ведущему Славе Демину, где решился на откровенный разговор. На одном из интервью Ксения Мишина сказала об отношениях с Эллертом такую фразу: "Никто не знает, какой мы были парой". На эту фразу Эллерт решил дать объяснения.

"Плохое же не выставляют в Инсту... В эти моменты нам действительно было хорошо, мы были идеальны, мы чувствовали. И то, что было внутри нас, внутри нашей семьи мы также и транслировали. Не было никаких запланированных промо-акций друг друга, провокаций. Мы всё делали как чувствовали, как всё идет. Абсолютно всё по-честному было", — рассказал Александр Эллерт.

"Что бы не писали... А писали достаточно, что это пиар ход перед каким-то конкурсом, перед какой-то рекламой, они просто зарабатывают бабки. Нет, у нас вот так было, такие у нас отношения. И мне кажется, что у каждой пары есть волны в отношениях, поэтому у нас так получилось, что мы пара на виду, мы строили отношения в телевизионном проекте", — выдал победитель "Холостячки".

"Когда мы вышли с телевизионного проекта, то мы попали в сложный период. Этот период, когда 3 месяца нельзя светиться, мы ездили на разных лифтах, скупались на разных кассах. Единственный период, когда могли взаимодействовать, это был наш дом. И выйдя с проекта, мы столкнулись с некоторыми проблемами, нюансами наших характеров", — высказался Александр Эллерт.

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