Як пише Politeka.net, Олексій Потапенко - успішний український артист і продюсер. Потап продюсує багатьох зірок, включаючи колишню солістку "Время и Стекло" Надю Дорофєєву. Після релізу пісні "різнобарвна", Олексій зворушливо звернувся до Наді у себе в Instagram.

"Продюсувати артиста-це означає Повністю прийняти і зрозуміти його. Це означає звести на п'єдестал. Поставити вище самого себе. Ось чому у багатьох співаків,співачок, селеб не виходить стати хорошими продюсерами. Їхні амбіції не дозволяють їм піти в тінь свого виконавця. Вони не можуть перебороти в собі щемливе відчуття того,що вони тепер не #1 я і сам довго виховував в собі якості справжнього майстра. Майстра, якого зобов'язані перевершити Його учні, інакше він не Майстер. Як же мені шкода тих хто не зміг впоратися зі своєю гординею і не в змозі відчути п'янке почуття гордості за «своїх»! Коли я говорю про Надю Дорофєєву, я говорю про ученицю, яка із золотою медаллю закінчила " Університет Шоу-бізу імені Потап".

"Ти мій номер 1", - написала у відповідь Надя.

Фанати, включаючи Лесю Нікітюк, Ліду Лі, Володимира Дантеса, поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Що я можу ще сказати, що я можу ще сказати! Під Потапи пісні я вчився реп читати)!!!", "Ви Найкращий продюсер України, який виростив дуже багато талантів і відкрив багато нових горизонтів! Ваша життєва енергія не знає кордонів, трудові результати завжди вражають і відданість справі надихає", "Надя найкраща, вона дуже цілеспрямована".

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