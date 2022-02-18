Как пишет Politeka.net, Алексей Потапенко - успешный украинский артист и продюсер. Потап продюсирует многих звезд, включая бывшую солистку "Время и Стекло" Надю Дорофееву. После релиза песни "Разноцветная", Алексей трогательно обратился к Наде у себя в Инстаграм.

"Продюсировать артиста - это значит полностью принять и понять его. Это значит возвести на пьедестал. Поставить выше самого себя. Вот почему у многих певцов,певиц,селеб не получается стать хорошими продюсерами. Их амбиции не позволяют им уйти в тень своего исполнителя. Они не могут перебороть в себе щемящее чувство того,что они теперь не #1 я и сам долго воспитывал в себе качества настоящего Мастера. Мастера ,которого обязаны превзойти его ученики,иначе он не Мастер. Как же мне жаль тех кто не смог совладать со своей гордыней и не в состоянии почувствовать опьяняющее чувство гордости за «своих»! Когда я говорю о Наде Дорофеевой,я говорю об ученице ,которая с золотой медалью закончила "Университет Шоу-Биза имени Потапа".

"Ты мой номер 1", - написала в ответ Надя.

Фанаты, включая Лесю Никитюк, Лиду Ли, Владимира Дантеса, поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Что я могу еще сказать, что я могу еще сказать! Под Потапы песни я учился рэп читать)!!!", "Вы самый лучший продюсер Украины, который вырастил очень много талантов и открыл много новых горизонтов! Ваша жизненная энергия не знает границ, трудовые результаты всегда впечатляют и преданность делу вдохновляет", "Надя лучшая, она очень целеустремлённая".

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