Надя Дорофеева, которая недавно сменила образ и впечатлила дерзким имиджем брюнетки с челкой, продолжает преображаться также и для новых клипов, пишет Politeka.net. В новом видео Дорофеева предстала в кокетливом образе блондинки, что смело двигалась перед камерами.

В видео Надя кружилась перед объективом и рядом с зеркалом в белом кружевном корсете, не стесняясь демонстрировать свои «лучшие» стороны. По мнению звезды, смелось нужна всем, чтобы любить и открыто говорить о своих чувствах: начиная с самого первого шага, самого первого признания, заканчивая смелостью любить кого-то открыто.

«raznotsvetnaya – любовь, которая, сталкиваясь с препятствиями, становится еще сильнее, ярче и разноцветнее» - сказано в подписи к ролику.

В сети оценили образ Дорофеевой:

«Кааак так красиво😍🤯; Мать драконов, это ты?; Надя, ты как нарисованная; этот парик не очень; Пфф , ну такое , пока что не одна сольная песня не нравиться , а время и стекло почти все нравились; Ой что с зубами 🙈; Очень крутая штучка на зубах, это капа? Где такое достать?; очень крутой клип и действительно сложно поверить, что танцы ставились за пару ночей😮 это очень сильно! Надя, ты умничка, гордимся тобой💙💙; Такая интересная та штучка в зубах очень добавляет к наряду 😍❤️».

"Я учусь воспринимать, учусь любить себя. И уже наконец-то я начала себе нравится. Для кого-то там слушком худенькая, для кого-то еще что-то, идите все, знаете…", - ранее высказалась Дорофеева.

Певица также призналась, что в отпуске позволяла себе лишнее и в плане алкоголя, и в плане нездоровой еды. Однако в то же время рассказала, что много занималась спортом, так что на фигуре ее "слабости" не отразились.

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