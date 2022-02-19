Відома співачка і солістка групи KAZKA Олександра Зарицька показала кадри з музичної премії, на яких позує разом з хлопцями зі свого колективу.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка з гурту KAZKA Олександра Зарицька, яка останнім часом схудла на 35 кілограмів, поділилася в Instagram кадрами з музичної премії. Виявилося, що пісня колективу "М'ята" отримала нагороду "Української пісні року".

На нових фотографіях можна побачити Олександр і хлопців з групи KAZKA Дмитра Мазуряка та Микиту Будаша. Варто зауважити, що з моменту Нацвідбору на Євробачення, після якого група прославилася на всю країну, хлопці сильно змінилися, вони ніби виросли і змужніли. Так, і сама Зарицька здорово змінилася за останні роки.

"Українська пісня року. Отримали нагороду за нашу "М'яту". А ще виконали її на сцені, але показувати поки багато чого не буду. В ефірі зможете все побачити самі вже 26/02 на @kanalukraina", - пописала фотографії Олександра.

Шанувальники тут же почали коментувати публікацію, засинаючи групу привітаннями з нагородою: "Дуже сподобалося ваш виступ і пісня!", "Олександра, ваш виступ був по-справжньому казковий! І звичайно прекрасний живий спів", "Вітаю! Дуже класна пісня!", "Вітаю від щирого серця!", "Одна з улюблених пісень. Дякую. Вітаю".

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