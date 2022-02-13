Александра Зарицкая активно занимается творчеством и практически никогда не сидит на месте, сообщает Politeka.net. В воскресенье звезда поделилась, что отправилась в путь.
Певица присела в пассажирское сиденье, где решила себя развлечь. Красотка подпевала композиции, играющей на фоне. При этом Александра Зарицкая использовала фильтр с нимбом.
Певица громко включила музыку, после чего раскрыла неожиданный факт о себе: "Машины меня боятся, когда играет Рири". На фоне играла известная песня Рианны.
Отметим, Александра Зарицкая владеет "настоящим американским" Jeep Compass, цвета кофе с молоком. За такую машинку придется выложить около 1,5 млн грн.
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В основном, певица сама водит машину. Однажды она даже решила поехать в Хорватию с семьей на собственном автомобиле. По воспоминаниям артистки, она все время была за рулем.
Хотя поездка была очень сложной, звезда не ощущала особых трудностей. По ее словам, она любит путешествовать, ведь в это время чувствует свободу, и может поехать куда угодно.
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