Як передає Politeka.net, Аліна Гросу є відомою українською співачкою. Вона прославилася ще в дитинстві. Також, варто відзначити, що Ірина Білик є її хрещеною.

На своїй сторінці в Instagram співачка опублікувала нові фото і відео. На кадрах Аліна Гросу похвалилася шикарним виглядом в сяючій сукні поруч з Михайлом Поплавським, з яким знайома цілих 22 роки. Також, під публікацією вона висловила подяку йому і своїй хрещеній-Ірині Білик (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

"Дивись цілу історію:) я дуже вдячна Михайлу Поплавському за підтримку з першого дня нашого знайомства 😊 а це вже цілих 22 роки 🙊 😁 дякую, що підтримуєте україномовну музику, що надихаєте її створювати 🤗 що вирощуєте нові таланти та перебуваєте всі ці роки 🙌

Справжні артисти саме ті, чия зірка загорілася і не гасне багато-багато років, дякую вам ❤️ а також дякую Ірина Білик, за свої перші україномовні пісні, вони стали моїм квитком у цей творчий світ", — поділилася Аліна Гросу.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Найкрасивіша!", "Вау", "Аліна, Ви красуня", "Як тобі йде Україна та українська мова", "Супер", "Яка гарненька", "Сукня дуже красива", "Богиня краси просто", "ось кого потрібно на Євробачення", "І як завжди чарівна дівчина", "Бджілка", "Королева краси та просто вогонь".

Раніше повідомлялося, Аліна Гросу зізналася, які зміни настають в її житті.

Politeka розповідала, Аліна Гросу в "волохатій" сукні взялася допомагати українцям шукати кохання.

Також, Аліна Гросу представила нову пісню, блиснувши всіма своїми достоїнствами.