Как передает Politeka.net, Алина Гросу является известной украинской певицей. Она прославилась еще в детстве. Также, стоит отметить, что Ирина Билык является её крестной.

На своей странице в Инстаграм певица опубликовала новые фото и видео. На кадрах Алина Гросу похвасталась шикарным видом в сияющем платье рядом с Михаилом Поплавским, с которым знакома целых 22 года. Также, под публикацией она выразила благодарность ему и своей крестной - Ирине Билык (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Смотри целую историю:) Я очень благодарна Михаилу Поплавскому за поддержку с первого дня нашего знакомства 😊 а это уже целых 22 года🙊😁 спасибо, что поддерживаете украиноязычную музыку, что вдохновляете ее создавать 🤗 что выращиваете новые таланты и находитесь все эти годы 🙌🏽

настоящие артисты именно те, чья звезда загорелась и не гаснет много-много лет🙌🏽🙌🏽🙌🏽 спасибо вам ❤️ А также спасибо Ирина Билык, за свои первые украиноязычные песни, они стали моим билетом в этот творческий мир❤️", — поделилась Алина Гросу.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Самая красивая!", "Вау", "Алина, вы красотка", "Как тебе идет Украина и украинский язык", "Супер", "Какая хорошенькая", "Платье очень красивое", "Богиня красоты просто", "Вот кого нужно на Евровидение", "И как всегда очаровательная девушка", "Пчелка", "Королева красоты и просто огонь".

Ранее сообщалось, Алина Гросу призналась, какие изменения грядут в ее жизни.

Politeka рассказывала, Алина Гросу в "волосатом" платье взялась помогать украинцам искать любовь.

Также, Алина Гросу представила новую песню, сверкнув всеми своими достоинствами.