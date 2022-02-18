Про це повідомили в наглядовій раді НСТУ в п'ятницю, 18 лютого.
Причиною стало те, що Лодигін у фіналі Нацвідбору назвав групу Kalush Orchestra "людьми з гір і лісів".
"Ми вже кілька разів уявляли себе як українці як такі... люди з лісів, люди з гір в цьому випадку. І мені здається, що настав час якоїсь іншої репрезентації", – заявив тоді суддя.
Зазначимо, член наглядової ради, голова Комітету з аудиту " Суспільного "Вадим Миский написав у Facebook, що він сподівається, що Лодигін" в майбутньому зможе продовжити співпрацю " з компанією в інших ролях.
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Як відомо, після відсранення Аліни Паш через підроблену довідку про перетин кордону з Кримом, організатори Нацвідбору на" Євробачення-2022 " оголосили, що звернуться до Kalush Orchestra з пропозицією представляти Україну на конкурсі.
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