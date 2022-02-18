Як передає Politeka.net, Злата Огневич прославилася як талановита співачка. Також, нещодавно вона взяла участь як головна героїня другого сезону реаліті-шоу "Холостячка".

Так, на своїй сторінці в Instagram Огневич опублікувала нові фото. На кадрах співачка без сорому постала перед камерою в одній чорній білизні, виставивши свої форми напоказ. Під публікацією Злата Огневич розповіла про свої плани цієї весни.

"Відчуваєте, як ВЕСНА літає в повітрі і розбурхує кров? 🕊 🐾 Я дуже чекаю саме цю весну…



Тому що концерти, новий сингл, багато красивих, крутих зйомок, ще один сингл і нова концертна програма, подорож з коханою і близькою людиною (але про це пізніше). До того ж, вивчення абсолютно нового для мене справи 🤞 настільки нового, що прямо кардинально іншого!



P. S. і на права здати потрібно, скоро іспит, а після - СВОБОДА!



Ось я і чекаю своєї весни", - повідомила Злата Огневич.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Дуже шикарна Златик", "Красуня", "Йолки..) Злато..) ти прекрасна..) ти вауууу..) ти Діва..) ", "Шик блиск"," Злата просто вогонь"," дуже ніжно і красиво", "Моя богиня Златочка", "Красива дівчина, дуже чудово виглядаєш", "Я захоплююся вашою красою. Ваш шарм повітряний і неповторний. Я не зустрічав у своєму житті земного. Подібної жінки чарівною".

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