Як передає Politeka.net, Злата Огневич прославилася як талановита співачка. Також, нещодавно вона взяла участь як головна героїня другого сезону реаліті-шоу "Холостячка".
Так, на своїй сторінці в Instagram Огневич опублікувала нові фото. На кадрах співачка без сорому постала перед камерою в одній чорній білизні, виставивши свої форми напоказ. Під публікацією Злата Огневич розповіла про свої плани цієї весни.
"Відчуваєте, як ВЕСНА літає в повітрі і розбурхує кров? 🕊 🐾 Я дуже чекаю саме цю весну…
Тому що концерти, новий сингл, багато красивих, крутих зйомок, ще один сингл і нова концертна програма, подорож з коханою і близькою людиною (але про це пізніше). До того ж, вивчення абсолютно нового для мене справи 🤞 настільки нового, що прямо кардинально іншого!
P. S. і на права здати потрібно, скоро іспит, а після - СВОБОДА!
Ось я і чекаю своєї весни", - повідомила Злата Огневич.
Єдиний син Ротару похвалився красою дочки, що живе в Нью-Йорку: "Гени - велика справа"
Влада Києва заговорила про масштабну евакуацію: "У місті залишаться тільки..."
Пішов з життя актор культових фільмів: рідні повідомили, як все сталося
"Діти плачуть": трагедія з 6-річним Ярославом потрясла всю Дніпропетровщину, нові подробиці
Повернення Тіни Кароль на "Голос країни" викликало резонанс: "Нічого не розумію"
Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Дуже шикарна Златик", "Красуня", "Йолки..) Злато..) ти прекрасна..) ти вауууу..) ти Діва..) ", "Шик блиск"," Злата просто вогонь"," дуже ніжно і красиво", "Моя богиня Златочка", "Красива дівчина, дуже чудово виглядаєш", "Я захоплююся вашою красою. Ваш шарм повітряний і неповторний. Я не зустрічав у своєму житті земного. Подібної жінки чарівною".
Раніше повідомлялося, Огневич в лосинах показала, що витворяє на столі.
Politeka розповідала, переможець "Холостячки" заінтригував новою появою з екс-женихами Огневич.
Також, Огневич вперше розповіла про трагедію з коханим і чому не прийшла на похорон.