Як передає Politeka.net, Влад Яма є відомим талановитим хореографом і танцюристом. Також він кілька сезонів був в якості судді на популярному шоу "Танці з зірками".
На своїй сторінці в Instagram хореограф опублікував нове фото. На кадрі Влад Яма похвалився своєю дружиною-Лілією, з якою багато років у шлюбі. На фото Лілія постала в бежевому боді, який відмінно підкреслює її ідеальні форми. Влад Яма під публікацією зробив зізнання і привітав свою дружину з Днем Народження.
"Ось як закохався в ці очі багато років тому ... так і продовжую закохуватися все більше! І не тільки в очі…
Спасибі тобі за натхнення, мудрість, доброту і Сина!
І не забувай, що ти-найкраща!..
Люблю всім серцем! З днем народження!",- привітав свою дружину Лілію Влад Яма.
Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Всього...завше....вчасно🔥вітаю", "Вітаємо вашу сім'ю з іменинницею! Всіх благ вашій родині!", "Хороша! З Днем Народження)", "З Днем Народження вашу красиву дружину", "Вау, дуже красива фотка😍 і з іменинницею", "Офігенна у Вас дружина".
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Раніше повідомлялося, Влад Яма вночі влаштував дружині сюрприз і викликав бурю емоцій.
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