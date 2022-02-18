Как передает Politeka.net, Влад Яма является известным талантливым хореографом и танцором. Также он несколько сезонов был в качестве судьи на популярном шоу "Танці з зірками".
На своей странице в Инстаграм хореограф опубликовал новое фото. На кадре Влад Яма похвастался своей женой - Лилией, с которой много лет в браке. На фото Лилия предстала в бежевом боди, который отлично подчеркивает её идеальные формы. Влад Яма под публикацией сделал признание и поздравил свою жену с Днём Рождения.
"Вот как влюбился в эти глаза много лет назад… так и продолжаю влюбляться всё больше! И не только в глаза…
Спасибо Тебе за вдохновение, мудрость, доброту и Сына!
И не забывай, что Ты - лучшая!..
Люблю всем сердцем! С Днём Рождения!", — поздравил свою жену Лилию Влад Яма.
Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Всего...всегда....вовремя🔥поздравляю", "Поздравляем вашу семью С ИМЕНИННИЦЕЙ! Всех благ вашей семье!", "Хороша! С Днём Рождения)", "С Днём Рождения вашу красивую жену", "Вау, очень красивая фотка😍 и с именинницей", "Офигенная у Вас жена".
Единственный сын Ротару похвастался красотой дочери, живущей в Нью-Йорке: "Гены - великое дело"
"Присоединился к своему брату в вечности": остановилось сердце музыканта популярной группы
Жена Евгения Кота на каблуках ошеломила растяжкой и переменами в жизни: "Мне так кайфово..."
"Как же больно": остановилось сердце народной артистки Украины, которая отдала сцене 60 лет
Дочь обнаружила тело матери, которую искали в Киеве с 2016-го года: "В ящике, залитом бетоном..."
Ранее сообщалось, Влад Яма ночью устроил жене сюрприз и вызвал бурю эмоций.
Politeka рассказывала, Влада Яму с новой прической перепутали с известным актером: неожиданные кадры
Также, Влада Яму с волосами не узнать после кардинальной смены образа: первые фото