Как передает Politeka.net, Влад Яма является известным талантливым хореографом и танцором. Также он несколько сезонов был в качестве судьи на популярном шоу "Танці з зірками".

На своей странице в Инстаграм хореограф опубликовал новое фото. На кадре Влад Яма похвастался своей женой - Лилией, с которой много лет в браке. На фото Лилия предстала в бежевом боди, который отлично подчеркивает её идеальные формы. Влад Яма под публикацией сделал признание и поздравил свою жену с Днём Рождения.

"Вот как влюбился в эти глаза много лет назад… так и продолжаю влюбляться всё больше! И не только в глаза…



Спасибо Тебе за вдохновение, мудрость, доброту и Сына!



И не забывай, что Ты - лучшая!..



Люблю всем сердцем! С Днём Рождения!", — поздравил свою жену Лилию Влад Яма.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Всего...всегда....вовремя🔥поздравляю", "Поздравляем вашу семью С ИМЕНИННИЦЕЙ! Всех благ вашей семье!", "Хороша! С Днём Рождения)", "С Днём Рождения вашу красивую жену", "Вау, очень красивая фотка😍 и с именинницей", "Офигенная у Вас жена".

Ранее сообщалось, Влад Яма ночью устроил жене сюрприз и вызвал бурю эмоций.

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