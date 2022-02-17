Как пишет Politeka.net, Влад Яма прославился благодаря своему участию в шоу «Танці з зірками», а также вскоре стал там судьей. Сейчас его карьера пошла вверх, хореограф участвует в различных телепроектов и даже ведет программу «Твой день». Также Влад Яма попробовал себя в качестве актера, он снялся в полицейской комедии "Нереальный КОПец".

В новых сторис Влад Яма удивил новым образом, который понадобился для съемок в новом проекте. Хореограф, которого привыкли видеть лысым, предстал с длинными волосами.

В таком виде Влада Яму даже сравнили с американским актером (известен по ролям в таких фильмах как «Реквием по мечте», «Американский психопат», «Порванная жизнь», «Далласский клуб покупателей», «Отряд самоубийц») и гитаристом группы 30 Seconds to Mars Джаредом Лето.

«Это Джаред Лето?» - прокомментировали фолловеры украинского хореографа неожиданные кадры.

«Это Влад Зима», - ответил судья «Танці з зірками».

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