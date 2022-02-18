Як передає Politeka.net, популярна українська співачка Ані Лорак (Кароліна Куєк) повідомила, що скоро проведе сольний концерт по Україні. Варто відзначити, що довгий час артистка проживала в Росії.
Так, цього разу співачка опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Ані Лорак зібрала дев'ять своїх фото з різними емоціями. Під публікацією вона вирішила висловитися щодо того, якого бути Жінкою.
"Бути Жінкою - це прекрасно, хоч часом буває дуже складно управляти цією планетою. Але іноді ще складніше розібратися в собі: чого я хочу насправді 🙌 знайти той самий баланс — нелегке завдання, але в цьому і є принадність буття. Бути Жінкою
Напередодні весни хочу задати вам головне питання: Чого хочуть жінки? Як думаєте?", — поставила питання Ані Лорак.
Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією співачки: "Справжні жінки та чоловіки завжди хочуть на концерт Ані Лорак"," ми хочемо новий хіт від Ані Лорак", "Кароліна, яка ж Ви красуня! 😍Жінки хочуть щастя, любити та бути коханими!", "Ось особисто я зараз хочу оригінали всіх цих прекрасних фото", "Що за королева?", "Незрівнянна і справжня красуня", "Яка ви красива", "Ви неймовірно красива.... Спасибі за такі душевні і шалено красиві фотографії", "Я хочу всі ці фото окремо 😍 Космічна".
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