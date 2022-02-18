Как передает Politeka.net, популярная украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) сообщила, что скоро проведет сольный концерт по Украине. Стоит отметить, что долгое время артистка проживала в России.

Так, на этот раз певица опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Ани Лорак собрала девять своих фото с разными эмоциями. Под публикацией она решила высказаться относительно того, какого быть женщиной.

"Быть женщиной — это прекрасно, хоть порой бывает очень сложно управлять этой планетой. Но иногда еще сложнее разобраться в себе: чего я хочу на самом деле🙌🏼 Найти тот самый баланс — нелегкая задача, но в этом и есть прелесть бытия. Быть женщиной

В преддверии весны хочу задать вам главный вопрос: чего хотят женщины? Как думаете?", — задала вопрос Ани Лорак.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией певицы: "Настоящие женщины и мужчины всегда хотят на концерт Ани Лорак", "Мы хотим новый хит от Ани Лорак", "Каролина, какая же вы красотка! 😍Женщины хотят счастья, любить и быть любимыми!", "Вот лично я сейчас хочу оригиналы всех этих прекрасных фото", "Что за королева?", "Бесподобная и настоящая красавица", "Какая вы красивая", "Вы невероятно красивая.... Спасибо за такие душевные и безумно красивые фотографии", "Я хочу всё эти фото по отдельности 😍 Космическая".

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