Как сообщает Politeka.net, популярна украинская певица Ани Лорак, которая долгие годы активно строит карьеру в среде российского шок-бизнеса, часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в это раз звезда поделилась двумя снимками, на которых позирует в совершенно разных образах, но демонстрирует потрясающую фигуру.

На первой фотографии 43-летняя Ани появилась в коротеньких джинсовых шортах и узком топе, а сверху надела светлую пушистую накидку, дополнив образ еще и серебристыми сапогами на шпильках.

На второй фотографии Лорак позирует в черном кожаном платье на молнии с массивным поясом, которое подчеркнуло идеальную фигуру и аппетитное декольте. Ее волосы аккуратно уложены, а на лице яркий макияж.

В подписи к фото певица написала: "Счастлива, что песня "Материк" трогает ваши сердца. Благодарю за каждое теплое слово! Пишите в комментариях, какой образ понравился больше: 1 или 2?". Пользователи тут же принялись комментировать снимки звезды: "Невероятная", "Шикарный образ, шикарная женщина", "Вы прекрасны", "Такая шикарная леди", "Красотка", "Самая талантливая и красивая".

Напомним, Лорак в полупрозрачном платье с блестками без стеснения сверкнула фигурой: "Вам очень идет".

Как сообщала Politeka, Повзрослевшая дочь Ани Лорак "подалась" в рэперши и сплясала под новую песню мамы: кадры.

Также Politeka писала, что Ани Лорак в купальнике не смогла забыть о работе даже на фоне пальм: "Уже не знает, чем привлечь внимание".