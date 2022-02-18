Дружина ведучого "Маски" та інших популярних українських шоу Володимира Остапчука вразила чоловіка і не тільки атмосферним фото, зробленим на Мальдівах.

Христина Гірняк показала, як проходить її Відпочинок в новому пості на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net. Зараз Остапчук з дружиною насолоджуються жарким сонцем і райськими пляжами Мальдів. При цьому пара не забуває ділитися зі своїми шанувальниками знімками з курорту.

На цей раз Гірник вирішила продемонструвати свою пляжну фігуру у всій її красі. Жінка поділилася знімком, на якому вона позувала на тлі моря. Дружина Остапчука була одягнена в чорний купальник-бікіні, що складається з крихітних трикутників тканини. Її пляжний образ доповнювала акуратна капелюшок.

Знімок виглядав особливо стильно завдяки тому, що він був чорно-білим. У кадр потрапили шматочок шезлонга і пляжного парасольки, а також великі хмари на небі.

Підписники Христини не змогли пройти повз такого знімка.

"Щось є особливе в ч/б знімках", "красивий кадр", "Воу неможливо відвести погляд", "красуня наша. Релаксуйте і робіть перезавантаження на максимум", "Ви прекрасна", "немов картина", "хтось підловив таку красу", "майже картина, крутий кадр", - пишуть люди.

Нагадаємо, ведучий "Маски" Остапчук у мокрій сорочці на Мальдівах розбурхав українців.

Як повідомляла Politeka, дружина ведучого "Маски" Остапчука в купальнику похвалилася відпочинком на Мальдівах.

Також Politeka писала, що ведучий "Маски" Остапчук влаштував екскурсію по своїй шикарній віллі.