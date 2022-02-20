Дружина відомого українського хореографа, ведучого і судді шоу «Танці з зірками» Влада Яма, Ліліана, розповіла про важливий день, підкріпивши сміливим фото.

Влад і Ліліана Яма познайомилися ще у 2007 році, з того часу пара не розлучалася, пише Politeka.net. Зараз пара виховує сина Леона, який народився через рік після її весілля, у 2016 році.

У новому пості красуня розповіла, що відсвяткувала день народження. Пост вона підкріпила знімком, на якому позувала в боді тілесного кольору і блиснула шовковистою шкірою.

"З днем народження мене.❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ Відкрито новий рівень...💪 🏼 💃 🏻", - написала вона.

За 10 годин публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів.

"З днем народження, красуня 💐❤️🔥 з найкращими побажаннями👏 👏", "нехай збудуться всі заповітні мрії!!!З днем народження!!!❤ ️ 🔥 👏 ", "З Днем Народження вас бажаю щастя здоров'я любові і всього найкращого❤️❤️❤️", "🔥🔥🔥 губи, закатайте мужики😆 😆 😆це запорізького козака- 💖 💖 💖 любов 💝 💝 💝і 💞 💞 💞 щастя вітаємо!!!❤❤❤ 🍰🍰🍰🍨🍧🍦🍹🍹🍹", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Влад і Ліліана Яма познайомилися в одному з нічних клубів, і хореограф відразу запримітив пекучу красуню.

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