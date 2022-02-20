Влад и Лилиана Яма познакомились еще в 2007 году, с тех пор пара не расставалась, пишет Politeka.net. Сейчас пара воспитывает сына Леона, который родился через год после ее свадьбы, в 2016 году.

В новом посте красотка рассказала, что отпраздновала день рождения. Пост она подкрепила снимком, на котором позировала в боди телесного цвета и блеснула шелковистой кожей.

"С днем рождения меня.❤️❤️❤️ Открыт новый уровень…💪🏼💃🏻", - написала она.

За 10 часов публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев.

"С днём рождения, красавица 💐❤️🔥 С наилучшими пожеланиями 👏👏", "Пусть сбудутся все заветные мечты!!!С днём рождения!!!❤️🔥👏", "С Днём Рождения вас желаю счастья здоровья любви и всего самого наилучшего❤️❤️❤️", "🔥🔥🔥 Губы закатайте, мужики😆😆😆Это запорожского козака -💖💖💖Любовь 💝💝💝и💞💞💞Счастье💞💞💞Поздравляем!!!❤❤❤ 🍰🍰🍰🍨🍧🍦🍹🍹🍹", - написали пользователи Сети.

Отметим, Влад и Лилиана Яма познакомились в одном из ночных клубов, и хореограф сразу заприметил жгучую красотку.

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