Компанію їй склала подружка, яка пустилася в танок разом з Надею, повторюючи за нею енергійні і запальні рухи.

Як повідомляє Politeka.net, співачка Надя Дорофєєва нещодавно зізналася, що була дуже невпевненою в собі. Їй варто було докласти багато зусиль, щоб позбутися комплексів. Зараз співачка не боїться епатувати і дивувати шанувальників.

Кілька годин тому вона показала в Instagram миле відео, на якому станцювала запальний танець.

Надя Дорофєєва вирішила показати шанувальникам, як танцює під популярний хіт, уявляючи, як співає з мікрофоном в руці.

Популярна українська співачка приміряла для цього спортивний лук: об'ємна толстовка і широкі світлі штани. Надя Дорофєєва доповнила зухвалий лук модною укладкою хвилями і легким макіяжем, який підкреслив природну красу артистки.

Компанію їй склала подружка, яка пустилася в танок разом з Надею, повторюючи за нею енергійні рухи.

Танець двох позитивчиків - подруг вийшов вельми запальним, а її наряд справив ефект бомби, що розірвалася, адже навіщо ж так красиво і стильно виглядати.

Нагадаємо, що чоловік Дорофєєвої Дантес розповів про свою проблему, і хто його врятував.

Як повідомляла Politeka, чоловік Дорофєєвої Дантес зважився на серйозні зміни зовнішності.

Також Politeka писала, Дорофєєва в образі грайливої блондинки і в корсеті спровокувала бурхливі суперечки.