Як повідомляє Politeka.net, співачка Надя Дорофєєва нещодавно зізналася, що була дуже невпевненою в собі. Їй варто було докласти багато зусиль, щоб позбутися комплексів. Зараз співачка не боїться епатувати і дивувати шанувальників.
Кілька годин тому вона показала в Instagram миле відео, на якому станцювала запальний танець.
Надя Дорофєєва вирішила показати шанувальникам, як танцює під популярний хіт, уявляючи, як співає з мікрофоном в руці.
Популярна українська співачка приміряла для цього спортивний лук: об'ємна толстовка і широкі світлі штани. Надя Дорофєєва доповнила зухвалий лук модною укладкою хвилями і легким макіяжем, який підкреслив природну красу артистки.
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Компанію їй склала подружка, яка пустилася в танок разом з Надею, повторюючи за нею енергійні рухи.
Танець двох позитивчиків - подруг вийшов вельми запальним, а її наряд справив ефект бомби, що розірвалася, адже навіщо ж так красиво і стильно виглядати.
Нагадаємо, що чоловік Дорофєєвої Дантес розповів про свою проблему, і хто його врятував.
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