Український хореограф і переможниця одного з сезонів шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова розповіла, як прийти у форму після вагітності та пологів.

Ілона Гвоздьова - мама двох дітей, дочки Валерії і сина Домініка, передає Politeka.net.

Зірка зуміла швидко повернути собі стрункість після вагітності та пологів, а зараз в Instagram ділиться секретами.

У новому пості Ілона Гвоздьова розкрила п'ять своїх секретів: контроль харчування і відмова від дієт; спорт хоча б два-три рази на тиждень; апаратні процедури і масаж тіла; здоровий сон; сауни, скрабування і обгортання.

Хореограф зізналася, що не соромиться викладати фото без фотошопу, показуючи наскільки вона ідеальна.

"Після 30 років і других пологів у мене різко знизився тонус шкіри, всі мої м'язи пішли в один день, немов і не було спорту в моєму житті взагалі😅, я була набрякла, в'яла шкіра і дивитися на себе не могла якийсь час, але я це прийняла, дала час своєму тілу самостійно відновитися наскільки це було можливим і далі вже почала йому допомагати ззовні", - поділилася Ілона Гвоздьова.

У сторіс зірка додала, що позбавиться від зайвих кілограмів без дієт можливо, налагодивши режим харчування і сну.

"Без зусиль схуднути неможливо", - поділилася вона думкою.

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