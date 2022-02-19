Ілона Гвоздьова - мама двох дітей, дочки Валерії і сина Домініка, передає Politeka.net.
Зірка зуміла швидко повернути собі стрункість після вагітності та пологів, а зараз в Instagram ділиться секретами.
У новому пості Ілона Гвоздьова розкрила п'ять своїх секретів: контроль харчування і відмова від дієт; спорт хоча б два-три рази на тиждень; апаратні процедури і масаж тіла; здоровий сон; сауни, скрабування і обгортання.
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"Після 30 років і других пологів у мене різко знизився тонус шкіри, всі мої м'язи пішли в один день, немов і не було спорту в моєму житті взагалі😅, я була набрякла, в'яла шкіра і дивитися на себе не могла якийсь час, але я це прийняла, дала час своєму тілу самостійно відновитися наскільки це було можливим і далі вже почала йому допомагати ззовні", - поділилася Ілона Гвоздьова.
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У сторіс зірка додала, що позбавиться від зайвих кілограмів без дієт можливо, налагодивши режим харчування і сну.
"Без зусиль схуднути неможливо", - поділилася вона думкою.
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