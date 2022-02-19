Украинский хореограф и победительница одного из сезонов шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева рассказала, как прийти в форму после беременности и родов.

Илона Гвоздева - мама двоих детей, дочки Валерии и сына Доминика, передает Politeka.net.

Звезда сумела быстро вернуть себе стройность после беременности и родов, а сейчас в Инстаграм делится секретами.

В новом посте Илона Гвоздева раскрыла пять своих секретов: контроль питания и отказ от диет; спорт хотя бы два-три раза в неделю; аппаратные процедуры и массаж тела; здоровый сон; сауны, скрабирования и обертывания.

Хореограф призналась, что не стесняется выкладывать фото без фотошопа, показывая насколько она идеальна.

"После 30 лет и вторых родов у меня резко снизился тонус кожи, все мои мышцы ушли в один день, словно и не было спорта в моей жизни вообще 😅, я была отекшая, дряблая кожа и смотреть на себя не могла какое-то время, но я это приняла, дала время своему телу самостоятельно восстановиться насколько это было возможным и далее уже начала ему помогать извне", - поделилась Илона Гвоздева.

В сторис звезда добавила, что избавится от лишних килограммов без диет возможно, наладив режим питания и сна.

"Без усилий каких-либо похудеть невозможно", - поделилась она мнением.

Напомним, что Гвоздева из "Танців з зірками" откровенно призналась, как на нее повлиял второй ребенок

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