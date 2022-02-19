Як пише Politeka.net, Мер'єм Узерлі нещодавно вирушила на відпочинок разом зі своїми дітьми і таємним коханим, від якого родіал другу дочку. Зараз артистка відпочиває на пляжах в Дубаї, часто показуючи на фото різні щасливі моменти з сімейних буднів.
На фото добре видно, що Мер'єм також не шкодує сил на покупки нарядів, як відомо, актриса є прихильницею дорогих брендів і часто відвідує модні покази, щоб вибрати всі кращі новинки.
Навіть на пляжі з дітьми Узерлі виблискувала вишитими сарафанами, накидками і незвичайними халатами з кращих тканин:
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"Сучасна Хюррем; яка красива, Мер'єм❤️; найкращі дівчатка ❤️,🔥яка ж ти красива, Мер'єм❤️; красуні🔥; Дочечки копія мами😍; Поклич мене собою. ..; Sultanların en güleryüzlüsü😍; Хасекі Хюррем Султан🛐 💅 🏼; ваш малюк такий гарний... З любов'ю з Індонезії ♥; Королева 😍; Щасливий вид😃».
Також на щасливій добірці Мер'єм з дітьми влаштувала прогулянку дітьми на пляжі, попустувала з ними в басейні і встигла показати кілька кумедних моментів. Вбиратися актриса не стала, вибираючи зручний купальник і прозору накидку, щоб прикрити ноги.
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