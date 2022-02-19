Мерьем Узерли, звезда сериала "Великолепный век" отправилась в Дубаи и развлекается на пляже с детьми, где совсем не скучает.

Как пишет Politeka.net, Мерьем Узерли недавно отправилась на отдых вместе со своими детьми и тайным возлюбленным, от которого родиал вторую дочь. Сейчас артистка отдыхает на пляжах в Дубае, часто показывая на фото разные счастливые моменты из семейных будней.

На фото хорошо видно, что Мерьем также не жалеет сил на покупки нарядов, как известно, актриса является поклонницей дорогих брендов и часто посещает модные показы, чтобы выбрать все лучшие новинки.

Даже на пляже с детьми Узерли сверкала вышитыми сарафанами, накидками и необычными халатами из лучших тканей:

«Современная Хюррем; Какая красивая, Мерьем ❤️; Самые лучшие девочки ❤️,🔥Какая же ты красивая, Мерьем❤️; Красотки🔥; Дочечки копия мамы😍; Позови меня собой...; Sultanların en güleryüzlüsü😍; Хасеки Хюррем Султан 🛐💅🏼; Ваш малыш такой красивый... С любовью из Индонезии ♥; Королева 😍; Счастливый вид😃».

Также на счастливой подборке Мерьем с детьми устроила прогулку детьми на пляже, порезвилась с ними в бассейне и успела показать несколько забавных моментов. Наряжаться актриса не стала, выбирая удобный купальник и прозрачную накидку, чтобы прикрыть ноги.

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