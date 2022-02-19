Відома українська танцівниця та головний хореограф шоу "Танці з зірками" Олена Шоптенко поділилася з шанувальниками новим фото та розкрила свій секрет.

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 34-річна українська танцівниця, чемпіонка світу з латиноамериканських танців та головний хореограф шоу "Танці з зірками" Олена Шоптенко часто ділиться з шанувальниками своїми думками, а також публікує фото та відео.

Цього разу Олена Шоптенко оприлюднила фото у красивій бордовій сукні. Олена зробила красиву укладку та макіяж. Також головний хореограф шоу "Танці з зірками" розкрила свій секрет: Олена розповіла, що їй допомагає впоратися із важкими днями.

"У кожного з нас є дні кращі, є дні гірші. Коли щось іде не так, я дозволяю собі взяти паузу та перечекати. Відсумувати, відрефлексувати далеко від гучних міст, гучних заголовків, наодинці зі своїми думками. Це допомагає зберегти фокус на справжніх бажаннях, наповнитися та бігти далі. У покращеній версії себе", - написала Олена Шоптенко.

Нагадаємо, що Олена Шоптенко стала ведучою нової рубрики на шоу "Ранок з Україною". Танцівниця проведе танцювальний марафон для простих глядачок проєкту, які хочуть повернути собі жіночність.

Раніше Politeka повідомляла, що Олена Шоптенко, показавши себе без краплі макіяжу, розговорилася про особисте: "Навіщо зберігаю - не розумію".

Нагадаємо, що Шоптенко з "Танців з зірками" вразила фігурою в коротких шортах: "Захоплююся".

Також Politeka писала, що Шоптенко з "Танців з зірками" терміново довелося покинути Україну: що сталося.