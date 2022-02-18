Хореограф Олена Шоптенко, яка перемагала на" Танцях з зірками", вирішила поміркувати про те, що дійсно важливо останнім часом.

Як пише Politeka.net, популярний хореограф і танцівниця Альона Шоптенко після відходу з танцювального шоу вирішила розповісти про те, що її змогло здивувати після чергової фотосесії. Причому зірка помітила, що такі дрібниці іноді допомагають більше себе зрозуміти.

"Поки дивилася результати цієї фотосесії, зробленої на плівку, згадала, що хотіла сказати. Нещодавно переносила інформацію зі старого телефону в новий, і жахнулася, побачивши більше чотирнадцяти тисяч фотографій! А я поняття не маю, що там і чому так багато. Начебто і видалити шкода, і розбиратися довго, а навіщо зберігаю — не розумію.

Трохи шкода, що справжня цінність спогадів йде на другий план перед красою, фільтрами і лайками в соціальних мережах. Адже найцінніші фотографії на папері, і переносяться не з телефону в телефон, а з року в рік» - пише Шоптенко.

У мережі вирішили підтримати: "красуня Олена🥰 🥰 🥰; красуня😍; як дівчинка😍; а я обожнюю переглядати фото в телефоні, я ніби пограджуюся в той стан і емоції, які відчувала в той момент; фото на папері мені це не передають!; Дуже жіночна і красива💙; ви-прекрасна!».

Відзначити, Алена - популярна українська танцівниця і хореограф. Зірка перемагала на проекті" Танці з зірками", а в останньому сезоні прийняла пропозицію стати головним хореографом проекту. Артистка також активно веде сторінку в Instagram, де цього разу показала своє вміння танцювати.

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