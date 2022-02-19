Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 34-летняя украинская танцовщица, чемпионка мира по латиноамериканским танцам и главный хореограф шоу "Танці з зірками" Елена Шоптенко часто делится с поклонниками своими мыслями, а также публикует фото и видео.

На этот раз Елена Шоптенко обнародовала фото в красивом бордовом платье. Елена сделала красивую укладку и макияж. Также главный хореограф шоу "Танці з зірками" раскрыла свой секрет: Елена рассказала, что ей помогает справиться с трудными днями.

"У каждого из нас есть дни лучше, есть дни хуже.

Когда что-то идет не так, я разрешаю себе взять паузу и переждать. Отгрустить, отрефлексировать вдали от шумных городов, громких заголовков, наедине со своими мыслями. Это помогает сохранить фокус на настоящих желаниях, наполниться и бежать дальше. В улучшенной версии себя", - написала Елена Шоптенко.

Напомним, что Елена Шоптенко стала ведущей новой рубрики на шоу "Ранок з Україною". Танцовщица проведет танцевальный марафон для простых зрительниц проекта, которые хотят вернуть себе женственность.

Ранее Politeka сообщала, что Елена Шоптенко, показав себя без капли макияжа, разговорилась о личном: "Зачем храню - не понимаю".

Напомним, что Шоптенко из "Танців з зірками" поразила фигурой в коротких шортах: "Восхищаюсь".

Также Politeka писала, что Шоптенко из "Танців з зірками" срочно пришлось покинуть Украину: что произошло.