Надя Дорофєєва, яка нещодавно перетворилася на кокетку-блондинку заради нового кліпу, вирішила також показати в Instagram себе в реальному житті, пише Politeka.net. Дівчина зараз перефарбувалася в брюнетку і сделаал чубок, а також часто змінює стиль для виступів.
У звичайному житті вона віддає перевагу більш простий вигляд і обожнює спортивні луки - шорти, кофти, толстовки і світшоти. Також Дорофєєва приділяє час тренуванням, щоб на концертах вона змогла здивувати аудиторію запальним танцем зі своєю командою.
"Найприємніший суботній ранок-це побачити, що #raznotsvetnaya набрала всього за 2 дні - мільйон переглядів на YouTube, а пісня вже в топ-чартах. Цілую вас, роблю вигляд, що розтягуюся і втрачаю контроль " - пише Надя.
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Шанувальники відповідають:
"Розумничка, Надійка, ми на тебе тримаємо кулачки🍟; вже 1,2 🍋 летимо далі! 🔝🚀; So proud of you 🌈; Третя фотка прикольна😜❤🤍; Пожежа🔥; Такий шедевральний кліп хочеться переглядати✌️; Ну краща що сказати😍; Далі тільки більше!!🔥 ; ААА бачу татуювання🥵 r A z N o T s v e t N A y a🔥; і ніхто не винен, що втрачали ми контроль 💙" »
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