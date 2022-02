Надя Дорофеева, которая недавно превратилась в кокетку-блондинку ради нового клипа, решила также показать в Инстаграм себя в реальной жизни, пишет Politeka.net. Девушка сейчас перекрасилась в брюнетку и сделаал челку, а также часто меняет стиль для выступлений.

В обычной жизни она предпочитает более простой вид и обожает спортивные луки - шорты, кофты, толстовки и свитшоты. Также Дорофеева уделяет время тренировкам, чтобы на концертах она смогла удивить аудиторию зажигательным танцем со своей командой.

«Самое приятное субботнее утро - это увидеть, что #raznotsvetnaya набрала всего за 2 дня- МИЛЛИОН просмотров на YouTube, а песня уже в топ-чартах. Целую вас, делаю вид, что растягиваюсь и теряю контроль 😂💙» - пишет Надя.

Поклонники отвечают:

«Умничка, Наденька, мы на тебя держим кулачки🍟; уже 1,2 🍋 летим дальше! 🔝🚀; So proud of you 🌈; Третья фотка прикольная😜❤🤍; Пожар🔥; Такой шедевральный клип хочется пересматривать✌️; Ну лучшая что сказать😍; Дальше только больше!!🔥; Ааа вижу татуировку🥵 r a z n o t s v e t n a y a🔥; и никто не виноват, что теряли мы контроль 💙».

Напомним, Дорофеева обратилась к украинцам в преддверии 14 февраля

А еще Politeka сообщала, что Надя Дорофеева после отпуска с Дантесом жестко ответила на претензии

Также Politeka сообщала, в гардеробе Дорофеевой появилось прозрачное белье