Тіна Кароль нещодавно з'явилася на світському вечорі з нагоди церемонії нагородження "Краща пісня року" в вельми екстравагантних і дорогих сукнях від своїх улюблених дизайнерів. Причому виконавиця постаралася зробити акценти на фігурі, повідомляє Politeka.net.

Відзначимо, що з недавніх пір у Кароль також з'явився свій магазин, який вона активно просуває і бажає всіляко довести, що здатна здивувати не тільки на сцені. Раніше зірка вже займалася рекламою коштовностей, телефонів, прикрас для дому і т. д.

Тепер же Кароль влаштовує різні зйомки для модного одягу зі своїх колекцій. Особливо часто на співачці можна помітити світлу піжаму з м'якої тканини, що складається з шортів і топа.

Завдяки ретельному догляду за собою Тіна Кароль виглядає чудово, тому може дозволити собі найефектніші образи. На нових кадрах співачка постала в прозорій сукні з такою ж накидкою, трохи засвітивши зайве.

"Тіна, чекаємо Вас в Баку!!😭 💔 ", "Ну просто вау-жінка!!! Все-таки як я обожнюю цю червону помаду!!!❤ ️ 🔥 ", ",- прокоментували користувачі Мережі.

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