Як передає Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво прославився як талановитий шеф-кухар. Також, він вже 11 сезонів є головним суддею кулінарного шоу "МастерШеф".
На своїй сторінці в Instagram Ектор Хіменес-Браво вирішив поділитися новим рецептом смачних курячих котлет. Шеф-кухар вирішив показати, як готується відоме блюдо з курки "Кордон блю". До складу цієї страви входить куряче філе, яке всередині фарширується скибочкою сиру і шинки (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).
"Це легендарна страва, а ще й така смачна, що можна просто знепритомніти 😍
🍗 Інгредієнти:
– Куряче філе — 2 шт
– Сухий часник
– Суха цибуля
– Сіль
– Перець
– Шинка слайсами — 150 гр
– Сир слайсами — 150 гр
🍞 Для панірування:
– Борошно
– Яйця
– Панірувальні сухарі
🍵 Для соусу:
– Борошно — 50 гр
– Масло вершкове — 50 гр
– Часник — 2 зубчики
– Молоко – 500 мл
– Діжонська гірчиця – 50 гр
– Перець чорний, сіль
– Пармезан — 70 гр
Насправді все просто — головне нікуди не поспішати, а робити з любов’ю ❤️
1. Усі спеції змішуємо та присипляємо ними куряче філе.
2. Потім відбиваємо м’ясо, але щоб не дуже тонко, м'ясо має бути соковитим.
3. Кладемо в середину шинку з сиром шарами, як на відео. Скручуємо рулетики та завертаємо плівкою щільно, щоб тримали форму.
4. Ставимо їх у холодильник на 30 хвилин відпочивати й приймати форму.
5. За цей час нагріваємо масло та готуємо все для панірування. Окремо борошно, сухарі та яйця.
6. Дістаємо м’ясо, паніруємо його — борошно-яйце-сухарі — і смажимо у гарячій олії до золотого кольору. Знімаємо кордон блю й даємо їм полежати ще, відпочити.
7. А тепер готуємо соус: беремо сотейник, розтоплюємо там масло, далі смажимо дрібно порізаний часник, але не довго. Додаємо борошно, смажимо його у маслі, до легкого золотого кольору. Потім робимо менший вогонь і вводимо молоко. Гарненько перемішуйте вінчиком, щоб не було грудок, поки не загустіє. Сіль, перець, пармезан — перемішуємо і готово.
Подавайте кордон блю під соусом і хай смакує!",- поділився рецептом Ектор Хіменес-Браво.
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