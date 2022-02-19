Участники нового сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф. Битва сезонов" Анастасия Кобыляцкая и Наталья Петрик поссорились на одном из конкурсов, когда готовили десерт.

Как сообщает Politeka.net, на официальном YouTube-канале популярного кулинарного шоу "Мастер Шеф" опубликовали фрагмент одного из конкурсов на "Мастер Шеф. Битва сезонов", в котором участницы Настя Кобыляцкая и Наталья Петрик вместе готовили десерт (чтоб почмотреть видео, долистайте до конца новости).

Анастасия попросила Наташу приготовить заварной крем с сухофруктами. Петрик начало раздражать то, что Кобыляцкая придиралась к крему.

"Типа знаешь кондитер, а мы тут все лохи", - сказала Петрик.

Как оказалось, Кобыляцкой не понравилась консистенция крема и они начали конфликтовать.

"Тебе гуще сделать? Масла бросить?",- спросила Наталья.

"Да в смысле мне гуще. Я просто не понимаю, чего такая консистенция?",- ответила Анастасия.

Петрик это очень разозлило и она решила спросить совета у другого члена команды.

"Слушай, тебе заварной по текстуре нормальный?",- поинтересовалась Наталья и когда получила ответ, что нет, взялась переделывать крем.

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